РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мар. Известный историк моды Александр Васильев в музее-усадьбе «Остафьево» под Подольском провел экскурсию, сообщается в группе «Музей-усадьба «Остафьево» – «Русский Парнас» в соцсети «ВКонтакте».

«Известный искусствовед и историк моды Александр Васильев со своей школой на днях посетил музей-усадьбу «Остафьево» (под Подольском – ред.). Вместе с заведующей экспозиционно-выставочным отделом Мариной Димитренко Васильев провел интересную экскурсию, во время которой участники его школы окунулись в историю музея, познакомились с архитектурой дворца, с его художественными особенностями. В конце экскурсии Александр поделился своими впечатлениями о музее», – говорится в сообщении.

Васильев выразил слова благодарности сотрудникам музея за ту работу, которую они проделали и продолжают делать по сей день, а также пожелал культурному учреждению дальнейшего развития и успехов.