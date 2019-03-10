РИАМО – 10 мар. На проспекте Академика Сахарова начался согласованный митинг жителей столицы против ограничений в интернете, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

Проведение митинга против ограничений в интернете на проспекте Академика Сахарова согласовано властями города. Мероприятие станет ответом на принимаемый закон о «суверенном интернете».

Вход на митинг находится со стороны улицы Маши Порываевой, участники которого начали приходить за час до мероприятия, некоторые из них пришли с самодельными плакатами и флагами. Сама акция началась в 14:00 на проспекте Академика Сахарова, в конце которого на пересечении с Садовым кольцом установлена сцена.

В целях безопасности на месте дежурят сотрудники правоохранительных органов. По периметру площадки митинга установили ограждения. На входе на место проведения мероприятия стоят рамки металлоискателя.

Митинг продлится до 16:00. Заявленная численность акции составляет до 10 тысяч человек.

В феврале в Госдуме в первом чтении приняли законопроект об автономной работе российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной сети в рамках санкций. Авторы проекта уверены, что инициатива должна обеспечить Россию нужной инфраструктурой для автономной работы российского сегмента интернета. Один из авторов инициативы, сенатор Андрей Клишас пояснял, что на реализацию законопроекта потребуется 20 миллиардов рублей.