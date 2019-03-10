РИАМО – 10 мар. На проспекте Академика Сахарова начался согласованный митинг жителей столицы против изоляции российского интернета, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

Проведение митинга против изоляции рунета на проспекте Академика Сахарова согласовано властями города, который является ответом на принимаемый закон об изоляции российского интернета. Более 10 месяцев Роскомнадзор ежедневно блокирует тысячи IP-адресов, пытаясь помешать работе Telegram в стране.

Вход на митинг находится со стороны улицы Маши Порываевой, участники которого начали приходить за час до мероприятия, некоторые из них пришли с самодельными плакатами и флагами. Сама акция началась в 14:00 на проспекте Академика Сахарова, в конце которого на пересечении с Садовым кольцом установлена сцена.

В целях безопасности на месте дежурят сотрудники правоохранительных органов. По периметру площадки митинга установили ограждения. На входе на место проведения мероприятия стоят рамки металлоискателя.

Митинг продлится до 16:00. Заявленная численность акции составляет до 10 тысяч человек.