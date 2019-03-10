РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мар. В микрорайоне Подольска на территории физкультурно-спортивного комплекса «Заречье» в воскресенье открыли спортивную масленицу, ожидается, что праздник посетят более 2 тысяч человек, сообщил «РИАМО в Подольске» директор ФСК «Заречье» Александр Дудкин.

В микрорайоне Климовск Подольска на территории ФСК «Заречье» в 12:00 открылась спортивная масленица. В концертной программе приняли участие военнослужащие войсковой части Климовска, а также многие другие. Помимо этого, для гостей праздничного мероприятия в 12:00 началась раздача солдатской каши, а также конкурсы и игры.

«В рамках сегодняшней программы на территории физкультурно-спортивного комплекса все желающие могут покататься на снегоходах и лошадях, пострелять в тире, принять участие в различных конкурсах. В 14:00 состоится традиционное сожжение чучела Масленицы, а в финале программы состоится фейерверк», – сказал Дудкин.

Он уточнил, что в праздничной программе примут участие свыше 2 тысяч человек.