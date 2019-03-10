РИАМО – 10 мар. На онлайн-платформе change.org разместили несколько петиций с требованием запретить шоумену Стасу Барецкому снимать картину «Брат-3», сообщает РИА Новости.

Они адресованы, в частности, министерству культуры России, лично Владимиру Мединскому, а также Фонду кино.

«Поклонники творчества режиссера Алексея Балабанова и Сергея Бодрова – младшего, сыгравшего главную роль в фильмах «Брат» и «Брат-2», недовольны, что Барецкий планирует задействовать в своей картине «лиц с уголовным прошлым». Сергей Бодров — старший также выступал против съемок фильма», – говорится в сообщении.

В феврале Барецкий заявил о намерении выпустить третью часть картины «Брат».

«По его словам, главные роли исполнят недавно вышедший из тюрьмы российский боец Вячеслав Дацик и актер Никита Джигурда. Шоумен отметил, что не боится исков за нарушение прав на интеллектуальную собственность, поскольку ему якобы не нужно выкупать авторские права», – подчеркивается в сообщении.

Продюсер фильмов режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2» Сергей Сельянов охарактеризовал задумку Барецкого как попытку напомнить о себе «таким бессовестным образом», уточнив, что пока не знает, будет ли подавать в суд.