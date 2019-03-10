РИАМО – 10 мар. Полицейские района Чертаново Центральное столицы задержали подозреваемых в краже со склада, похищенные лакокрасочные изделия изъяты, сообщается на официальном сайте МВД России по Москве.

В ОМВД России по району Чертаново Центральное с заявлением о краже обратился генеральный директор одной из фирм осуществляющих торговлю лакокрасочными материалами. По словам заявителя, неизвестные со склада компании похитили 60 коробок с краской, после чего скрылись.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Центральное задержали подозреваемых. Ими оказались 35 и 59-летний приезжие. Похищенное частично изъято», – говорится в сообщении.

Как установили стражи порядка, злоумышленники, работая охранниками на данном складе, воспользовались своим положением и совершили данное противоправное деяние.

По данному факту следствием ОМВД России по району Чертаново Центральное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

«В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», – резюмируется в материале.