РИАМО - 10 мар. В столице видимость на дорогах днем в воскресенье ухудшилась до 4 километров из-за дымки, относительная влажность воздуха составляет 87%, сообщается на сайте «Метеоновости».

День перевалил за полдень, температура немного повысилась. В 12 часов на опорной метеостанции столицы – ВДНХ температура составила плюс 2,6, столько же и в районе ТСХА, в районе МГУ она существенно не изменилась, плюс 2,3, в Тушине понизилась до плюс 2,1, на Балчуге потеплело до плюс 3,3 градуса. Ветер дует южный, в районе ТСХА и МГУ с порывами до 11 метров в секунду.

«В ряде районов во влажном воздухе (относительная влажность повысилась до 87%) сформировались дымки, в районе ВВЦ и Тушино видимость ухудшилась до 4 километров, в районе ТСХА до 6 километров», – говорится в сообщении.

Атмосферное давление чуть понизилось и составляет 734 миллиметра ртутного столба, что на 15 единиц ниже нормального.