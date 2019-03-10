РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 мар. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в воскресенье поздравил жителей с Масленицей, кроме того, он приготовил блины, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В воскресенье Ружицкий принял участие в народных гуляниях в Центральном парке.

«У нас сегодня праздник – заканчивается Масленица. Я хочу пожелать всем хорошего настроения, у нас в парках его активно создают. Сегодня еще Прощеное воскресенье, хочу попросить прощения у вас за неточности с нашей стороны», – сказал глава муниципалитета.

Он попробовал испечь блины, а затем угостил ими присутствующих. Также Ружицкий прошелся по масленичной ярмарке, продегустировал мед, посмотрел изделия ручной работы от местных мастеров.

Для всех гостей проходит концерт и участием фольклорных коллективов. Аниматоры развлекают детей и проводят конкурсы.

На гуляниях подведут итоги конкурса на лучшую масленичную куклу. Чучело в Центральном парке культуры и отдыха сожгут в 15:45.