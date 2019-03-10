РИАМО – 10 мар. Сотрудники полиции на юго-востоке столицы задержали 38-летнего приезжего, которого подозревают в нарушении авторских прав, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В результате проведения оперативно-профилактического мероприятия по декриминализации на объектах рыночной торговли на территории округа оперативники задержали приезжего мужчину 38 лет по подозрению в нарушении авторских прав.

«Выявлено, что гражданин установил в офисном комплексе программные обеспечения, которые, согласно результатам исследования, являются контрафактными», – говорится в сообщении.

Следственным управлением УВД по ЮВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав».

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки невыезде», – заключается в материале.