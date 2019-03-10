РИАМО - 10 мар. Пьяная ссора двух мужчин в микрорайоне Климовск городского округа Подольск закончилась поножовщиной, пострадавшего с ранением живота доставили в больницу, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Восьмого марта в 19:00 из квартиры дома №7 по улице Советская в микрорайоне Климовск Подольска бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости доставлен и госпитализирован мужчина 1986 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление задержан знакомый пострадавшего 1993 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», заключил представитель пресс-службы.