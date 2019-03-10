РИАМО – 10 мар. Масленичные гулянья прошли во всех поселениях городского округа Солнечногорск, жители катались на лошадях, открывали для себя старинные рецепты приготовления блинов, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

«Празднества прошли во всех поселениях. Были подготовлены интересные и разнообразные программы, в которых жители с удовольствием приняли участие», – сказал глава муниципалитета Владимир Слепцов.

На протяжении всей масленичной недели в поселениях Солнечногорска были организованы массовые гулянья. Каждый желающий мог стать участником мастер-класса по изготовлению куклы Масленицы, приготовить блины и поводить хороводы.

«В музее-заповеднике Д.И. Менделеева и А.Блока также состоялись проводы зимы. Здесь юные гости могли принять участие в русских народных забавах, отведать блинов и пирогов. Все желающие водили хороводы, катались на лошадях, попробовали свои силы в веселых конкурсах. Кульминацией веселого праздника проводов зимы в усадьбе Шахматово стало сжигание чучела зимы», – заключается в сообщении.