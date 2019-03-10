РИАМО – 10 мар. В Дарвиновском музее Москвы 23 марта проведут мероприятия ко Всемирному дню воды, интересно будет как маленьким, так и взрослым гостям, сообщается на официальном сайте культурного учреждения.

«В этом году праздник посвящен поиску решений проблем водного кризиса путем устранения причин, по которым многие люди на нашей планете ощущают острую нехватку питьевой воды», – отмечается в сообщении.

Так, посетители смогут поучаствовать в викторине «Семь водных правил». В ходе нее можно узнать, как сохранить чистую воду. Победители викторины получат личный «Водный паспорт».

«Научно-популярная лекция «Морской конек и его родственники!». Юных слушателей и их родителей приглашают в выставочный комплекс. Лекцию читает палеонтолог Ярослав Попов», – уточняется на сайте.

Свойства и возможности воды поразительны, и в этом легко убедиться, посетив «Опыты с водой». В этот день посетителей будут ждать «Живые обитатели московских водоемов»: рыбы, лягушки, личинки насекомых и взрослые водные беспозвоночные. Наиболее мелких водных жителей можно будет рассмотреть под увеличением.

Клуб «Природа и творчество» с 12:00 на своей выставке представит мастер-класс «Морской пейзаж».