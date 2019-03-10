РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 мар. Около 2 тысяч блинов и 70-килограммовый пирог с вишней подготовили для угощения участников масленичных гуляний в Красногорске в воскресенье, сообщила начальник управления по культуре и делам молодежи Галина Ковалева.

В воскресенье в городском округе проходят масленичные гулянья. Основные мероприятия сконцентрированы в историческом центре города – на площади возле Дворца культуры «Подмосковье» и в парке «Ивановские пруды».

«Красногорский пекарь« специально к Масленице подготовил 70-килограммовый пирог с вишней и йогуртом. Его и 2 тысячи блинов участники гуляний возле ДК «Подмосковье» смогут попробовать бесплатно», – сказала Ковалева.

На площади возле ДК проводят конкурсы масленичных кукол и блинов. Праздничное настроение поддерживают веселые скоморохи.

«По православной традиции сегодня (10 марта – ред.) отмечают Прощеное воскресенье. В это день нужно попросить прощения у всех, кого могли обидеть в течение года», – уточнила глава Красногорска Эльмира Хаймурзина.