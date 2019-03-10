РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 мар. На пешеходном пространстве у ЦДК имени Калинина в Королеве прошло праздничное шествие с верблюдом на Масленицу, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В воскресенье в Королеве провожают зиму и встречают весну. На всех площадях проходят праздничные мероприятия. Главной площадкой стало пешеходное пространство у ЦДК имени Калинина.

«В этом году шествие возглавлял скоморох верхом на верблюде. Назвали мы его «Южный конь», за ним в шествии шли воспитанники городских школ и детских садов, королевские семьи и гости города», - сказала представитель пресс-службы городской администрации.

Шествие завершилось на центральной площади, где разместились площадки с мастер-классами, конкурсами и традиционными угощениями с блинами.