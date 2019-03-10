РИАМО – 10 мар. Ситуация с сотрудником посольства США в России, намеревавшимся пронести в аэропорт «Шереметьево» мину, была урегулирована, никакой опасности пассажирам объект не представлял, сообщает «Интерфакс».

«Нам известно о вчерашнем инциденте в московском аэропорту «Шереметьево» с участием лица из посольства США. Ситуация была урегулирована, и ему было позволено покинуть Россию после того, как объект был изъят из его багажа. Никакой угрозы ни одному из пассажиров не было», – сказала пресс-секретарь посольства США Андреа Калан.

Ранее сотрудник посольства США, имеющий непосредственное отношение к американским вооруженным силам, предпринял провокацию в отношении российского транспортного объекта.

Утром 9 марта на входе в терминал D аэропорта «Шереметьево» при просвечивании багажа работника посольства США был выявлен предмет, похожий на минометную мину.

«Вызванные взрывотехники подтвердили, что это действительно мина со взрывателем, но без взрывчатого вещества, хотя его следы присутствовали внутри корпуса», – уточнил представитель МИД РФ.

Так, сотрудник посольства, который, как выяснилось, отбывал из России по завершении командировки, утверждал, что приобрел пустую мину «для личной коллекции».

«С учетом высочайшего внимания, которое в самих США после терактов 2001 года уделяется обеспечению безопасности на воздушном транспорте, он просто не мог не понимать, что мина в багаже – это очень серьезно», – добавил представитель ведомства.

Российские дипломаты считают, что «США, похоже, стараются протестировать надежность обеспечения безопасности России не только извне, регулярно устраивая провокационные рейды боевых кораблей и самолетов около наших границ, но и изнутри, причем с задействованием сотрудников своего посольства».

Так как американец в результате опоздал на рейс, ему помогли переоформить билет, и он беспрепятственно вылетел в Нью-Йорк.

Посольство США немедленно уведомили об инциденте линейным управлением МВД России по аэропорту «Шереметьево».