РИАМО - 10 мар. Девушка ударила ножом в живот своего отчима в ходе ссоры в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 8 марта в 23:45 из своей квартиры дома №23 на Саввинском шоссе микрорайона Железнодорожный городского округа Балашиха бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости доставлен и госпитализирован мужчина 1974 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска за совершенное преступление установлена и доставлена в отдел полиции падчерица пострадавшего 1999 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».