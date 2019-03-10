РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 мар. Почти 70 масленичных кукол представили жители подмосковного Красногорска на конкурс в воскресенье, сообщила начальник управления по культуре и делам молодежи администрации городского округа Галина Ковалева.

В воскресенье в Красногорске проходят масленичные гулянья. Основные мероприятия сконцентрированы в историческом центре города – на площади ДК «Подмосковье» и в парке «Ивановские пруды».

«В Красногорске очень творческие и креативные жители. Горожане и представители социальных учреждений, творческих коллективов Красногорска представили на конкурс 68 масленичных кукол», - сказала Ковалева.

Она добавила, что одновременно на площади Дворца культуры «Подмосковье» проводят конкурс блинов. Изначально жители подали 30 заявок, но в воскресенье пришло гораздо больше участников.

«Подобные конкурсы проводим в Красногорске во второй раз. Победители получат сертификаты на посещение Новоиерусалимского музея, музея-усадьбы «Архангельское», «Вкусной лаборатории» на предприятии «Союзснаб» и развлекательного центра «Веселые джунгли», - сказала Ковалева.

Кроме того, по словам Ковалевой, кондитерская фирма «Конфаэль» специально для победителей масленичных конкурсов выпустила шоколадные медали «Солнечная Масленица» в дизайне подмосковного брендбука.