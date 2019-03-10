РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 мар. В поселении Томилино городского округа Люберцы открылась секция единоборств ММА, сообщил председатель Люберецкого спортивного объединения «Зевс» Александр Сметанин.

Торжественное открытие прошло 9 марта.

«В Доме пионеров в микрорайоне Птицефабрика поселения Томилино состоялось торжественное открытие секции единоборств ММА Федерация панкратиона Московской области. На открытии присутствовали гости из «Союза женщин Подмосковья», предприниматели Василий Дьяченко и Елена Белова», - сказал Сметанин.

Он добавил, что тренировать спортсменов будет мастер спорта России Сергей Кунагбеков. Занятия будут проходить по средам с 20:00 до 21:30 и по субботам с 14:30 до 16:00.