РИАМО – 10 мар. Жители столицы смогут узнать об истории школы Айседоры Дункан в Московском государственном музее Сергея Есенина, супруга знаменитого поэта проповедовала культуру свободного танца, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Дункан приехала в РСФСР в 1921 году по приглашению наркома просвещения Анатолия Луначарского. Известная танцовщица, которую боготворили во всем мире, не исключая Страны Советов, занялась здесь созданием школы свободного танца. Дункан представляла себе тысячу танцующих девочек в просторных теплых залах», – отмечается в сообщении.

Мировая прима не сомневалась, что правительство поможет решить любые проблемы, в том числе и финансовые. Но в разоренной после революции стране это было невозможно.

«Особняк по адресу: улица Пречистенка, дом 20, на несколько лет стал местом постоянной прописки школы Айседоры Дункан. Узнав, кто жил в доме до нее, Дункан рассмеялась: «Кадриль, меняемся местами», – добавляется в материале.

Бывшей владелицей здания оказалась балерина Большого театра Александра Балашова, которая после революции эмигрировала из России в Париж и купила там дом, ранее принадлежавший Айседоре.

«В первый год работы в «Школу пластического танца Айседоры Дункан» пришли 40 учениц от четырех до 10 лет – гораздо меньше, чем было в планах основательницы», – подчеркивается на сайте.

Обучение танцу по методике Дункан начиналось с освоения самых простых элементов, прыжков, марша, бега и ритмичной ходьбы. День воспитанниц был полностью расписан: пластическая гимнастика, плавание, языки и, конечно, общие предметы.

Курс обучения был рассчитан на семь лет. Первый этаж школы был отведен под учебные классы и тренировочные залы, а второй – под спальни. Воспитанницы, одетые в алые туники и хитоны, танцевали босиком – так что учреждение быстро прозвали «школой босоножек».

«Алый был любимым цветом Айседоры и часто присутствовал в ее сценических костюмах. Это особенно заметно по выступлениям после 1917 года: проникшись коммунистическими идеями, она размахивала красным шарфом и прямо со сцены заявляла: «I am red» («Я – красная»). Хитоны и туники помогали воссоздать атмосферу античного танца, в котором Дункан всегда искала вдохновение», – говорится в сообщении.

Обучение девочек и содержание школы полностью легли на плечи ее основательницы. Родители воспитанниц за занятия не платили, рассчитывать на государственную поддержку тоже не приходилось, и в итоге Дункан столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. Продуктами школа могла обеспечить себя сама – после классов великая Айседора вместе с ученицами отправлялась во двор, где были разбиты овощные грядки. Сложнее было найти средства на одежду и хозяйственные нужды.

«Дункан понимала, что деньги на реализацию своей мечты придется заработать самой, и в 1922 году отправилась в турне по США и Европе. Вместе с ней был и Сергей Есенин. Они познакомились в 1921 году в мастерской художника-авангардиста Жоржа Якулова, и между ними мгновенно вспыхнула любовь. Есенин стал ее первым и единственным супругом», – дополняется в материале.

Во время зарубежных гастролей школой занималась Ирма Дункан – единственная из шести усыновленных Айседорой учениц, отправившаяся вслед за матерью в «красную» Россию.

«Девушка решала административные проблемы и параллельно вела занятия. Ей помогал секретарь и переводчик Айседоры Илья Шнейдер, который позже стал супругом Ирмы», – поясняется на сайте.