РИАМО – 10 мар. Двое злоумышленников, угрожая ножом, похитили у таксиста банковскую карту и денежные средства на улице Большая Почтовая в центре столицы, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 9 марта в 02:53 в полицию из службы «112» поступило сообщение о разбойном нападении по адресу: улица Большая Почтовая, дом 40, строение 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу двое неизвестных, находившихся в качестве пассажиров в автомобиле Kia Rio, угрожая предметом, похожим на нож, гражданину 1985 года рождения, неработающему, открыто похитили у него наушники, банковскую карту, скрылись», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил около 8 тысяч рублей.

Представитель пресс-службы уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».