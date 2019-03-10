РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 10 мар. Сотрудники полиции провели акцию «Цветы для автоледи» в Люберцах, в ходе мероприятия они вручали женщинам-водителям букеты, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое»

«Сотрудники дорожно-патрульной службы МУ МВД России «Люберецкое» 8 марта приняли участие в акции «Цветы для автоледи». Они вручили букеты весенних тюльпанов участницам дорожного движения, находящимся за рулем своего транспортного средства», – отмечается в сообщении.

Инспекторы ДПС пожелали женщинам красоты, добра и благополучия, а также напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Кроме того, женщин также поздравили сотрудники регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» в рамках акции «8 Марта – в каждый дом». Они вручили им открытки и весенние букеты.