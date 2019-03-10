РИАМО - 10 мар. В центре и округах Москвы, в столичных парках в заключительный день фестиваля покажут 42 спектакля, также можно послушать фолк-концерты и посетить мастер-классы, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Десятого марта – последний день Масленицы и, если вы по каким-то причинам не побывали на площадках фестиваля «Московская Масленица», у вас еще есть шанс это сделать: поесть вкусных блинов, послушать концерты фолк-исполнителей, поучаствовать в мастер-классах и посмотреть интересные спектакли, которые обязательно поднимут настроение каждому гостю», – отмечается в сообщении.

В центре и округах Москвы, а также в столичных парках, в заключительный день фестиваля покажут 42 представления, которые точно понравятся и взрослым, и детям. В праздничной программе – выступления уличных театров, кукольные спектакли и огненные шоу.

На площади Революции в 16:00 выступит коллектив уличного театра Pololo. Артисты театра – ходулисты и танцоры - вовлекают зрителей в постановки по мотивам старых сказок, оживляют хорошие воспоминания, превращают взрослых в детей и наоборот. В воскресенье они покажут постановку «По щучьему велению».

На Тверской площади в 16:00 вступит народный театр «ЗвериПтицыСкоморохи», артисты которого познакомят с забытыми аспектами русской народной культуры. А помогут им в этом аутентичные маски, персонажи знакомых с детства сказок и дух настоящего праздника.

« Кукольный спектакль «Праздничная круговерть» посвящен временам года. Юные зрители узнают, как наши предки пробуждали весну, помогут актерам разбудить «ученого медведя», который остался на Масленицу без меда и помогут ему решить эту проблему. Еще одна постановка этого театра – «Лесные небылицы» – полностью отвечает карнавальному духу Масленицы», – уточняется в материале.

На бульваре Дмитрия Донского театр оптических иллюзий «Люм» покажет спектакль «Волшебное зернышко», на улице Новопесчаной театр «Пульсар» пригласит «заглянуть на блины к медведю». На площадке на Городецкой улице театр «ДаМы» расскажет, как зима с весной поссорились.

На Профсоюзной улице театр с необычным названием «Домик Фанни Белл» представят спектакль для детей от 4 до 12 лет под названием «Петсон и Финдус. Именинный пирог». Праздничная история подготовки ко дню рождения котенка Финдуса внезапно обрастает самыми разными событиями.

Не менее интересная программа ждет гостей и на площадках «Московской Масленицы» в городских парках. Например, в Бабушкинском парке и в сквере по Олонецкому проезду пройдут зрелищные огненно-световые шоу. В парке «Фили» можно будет посмотреть спектакли по сказкам «Снегурочка» и «Чиполлино». В парке Кузьминки порадуют ярким уличным представлением по мотивам русских народных сказок.

«Театральную программу заключительного дня фестиваля разбавят кулинарные баттлы, выступления народных ансамблей, интерактивные представления и различные игры. Проведите последний день «Московской Масленицы» весело!» – подчеркивается в сообщении.

Подробную информацию о фестивале и расписание событий и развлечений вы найдете на сайте.