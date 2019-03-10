РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 мар. В рамках масленичных гуляний в «Парке сказок» Томилина городского округа Люберцы прошли спортивные эстафеты, сообщил«РИАМО в Люберцах» заместитель директора муниципального учреждения «Парк культуры и отдыха» горокруга Александр Мурашкин.

Накануне, 9 марта, в парках городского округа Люберцы прошли масленичные гуляния.

«В Томилинском «Парке сказок» вместе гости начали праздник с масленичных спортивных эстафет, затем для них прошла анимационная программа, угощение блинами. Завершилось все сожжением чучела Масленицы», - сказал Мурашкин .

В Малаховском парке культуры и отдыха также состоялись народные гуляния. Участников ждали выступление фольклорных коллективов, игровая программа, народные забавы, блины и масленичная ярмарка.

В Центральном парке культуры и отдыха и в парке «Наташинские пруды» для жителей также прошли праздничные гуляния с играми, забавами и яркой концертной программой.