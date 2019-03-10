РИАМО - 10 мар. Пожарные в центре Москвы ликвидировали возгорание в подвале административного здания на площади 20 квадратных метров, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«Наши подразделения выезжали по адресу: 3-й Колобовский переулок, дом 16. В подвале двухэтажного административного здания произошло возгорание на площади 20 квадратных метров», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сообщение о пожаре пришло в 10:40, а уже в 11:20 пожарные ликвидировали возгорание. В результате происшествия никто не пострадал.