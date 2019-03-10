РИАМО – 10 мар. Неизвестный вынес из квартиры мужчины на западе столицы свыше 4 миллионов рублей, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Он уточнил, что 9 марта в службу «02» поступило сообщение о краже из квартиры на улице Веерная от гражданина 1995 года рождения.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 16:00 8 марта до 12:00 9 марта неизвестный, подобрав ключи к замку входной двери, проник в квартиру по указанному адресу, совершил кражу 4,2 миллиона рублей, скрылся», – сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 «Кража».