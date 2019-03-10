РИАМО – 10 мар. Дворник из Пермского края порезал ножом мужчину в квартире в столичном районе Раменки, злоумышленник уже находится под стражей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель ГУ МВД России по Москве.

В полицию обратились граждане, которые рассказали о ножевом ранении по адресу: улица Пырьева, дом 22.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу обнаружен мужчина 1982 года рождения, неработающий, зарегистрированный по данному адресу. Нарядом скорой помощи доставлен в медучреждение и госпитализирован с колото-резаным ранением грудной клетки, ранением сердца», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что поздно вечером 8 марта по адресу: улица Пырьева, дом 22 оперативники задержали гражданина 1980 года рождения. Он работает дворником и зарегистрирован в городе Березники Пермского края.

«Установлено, что в ссоре ножом он нанес не менее двух ударов в область груди оппоненту, причинив данные телесные повреждения» – уточнил представитель пресс-службы.

Собеседник подчеркнул, что по данному факту возбуждено уголовное дело.