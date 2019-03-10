РИАМО - 10 мар. Пьяная ссора двух собутыльниц в микрорайоне Кучино Балашихи закончилась поножовщиной, пострадавшую госпитализировали, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Девятого марта в 00:59 из своей квартиры на улице Гидрогородок в микрорайоне Кучино Балашихи бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки доставлена и госпитализирована женщина 1986 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска за совершенное преступление установлена и доставлена в отдел полиции знакомая пострадавшей 1984 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

Представитель пресс-службы отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».