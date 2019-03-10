РИАМО – 10 мар. Столичные спасатели передали одного человека сотрудникам скорой помощи, который получил травмы на северо-востоке Москвы, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«Наши подразделения выезжали по адресу: проспект Мира, дом 125. Извлекли одного человека, передали медикам», – сказал собеседник агентства.

По сведениям некоторых СМИ, на проспекте Мира, дом 125 произошло падение части башенного крана. В результате инцидента пострадал один человек.