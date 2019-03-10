РИАМО – 10 мар. В лектории павильона «Заповедное посольство» столичного парка «Зарядье» 13 марта пройдут публичные чтения, певец и композитор Петр Налич прочитает отрывок из романа Евгения Водолазкина «Брисбен», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Бесплатное мероприятие начнется в 19:00. Нужна предварительная регистрация на сайте парка.

«Критики называют новую книгу Евгения Водолазкина самым музыкальным романом последних лет. И не только потому, что ее главный герой – гитарист-виртуоз Глеб Яновский, шестым чувством которого стала музыка. Они также отмечают певучесть языка и виртуозность композиции», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в рамках проекта редакции Елены Шубиной «17-я страница».

«Его цель – новое прочтение современной русской литературы в пространстве мегаполиса, поиск ответов на актуальные вопросы в текстах писателей-современников», – уточняется в материале.

Существует теория, согласно которой чаще всего люди бросают читать книгу на 17-й странице. Создатели проекта уверены, что именно после нее может начаться самое интересное.

«В проекте «17-я страница» принимали участие Владимир Познер, Андрей Макаревич, Тутта Ларсен, Антон Долин, Александр Васильев, Татьяна Лазарева, Алексей Учитель и другие знаменитости», – перечисляется на сайте.