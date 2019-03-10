РИАМО - 10 мар. На предстоящей неделе в Московском регионе ожидается переменная облачность, временами будет идти мокрый снег, днем температура воздуха поднимется до плюс 5 градусов, а в ночное время столбик термометра опустится до минус 8 градусов, сообщил РИАМО в воскресенье ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков.

«На следующей неделе характер погоды будет в основном соответствовать климатической норме для середины марта. Погода будет переменной в том плане, что будет облачная и солнечная погода. Осадки будут носить в основном кратковременный характер в виде мокрого снега», - сказал Синенков.

Он отметил, что температура воздуха днем будет повышаться до плюс 2 – 5 градусов тепла, а в ночные часы столбик термометра опустится до отрицательных значений - в Москве до минус 3 – минус 5 градусов, по области - до минус 8 градусов.

«Такая погода будет способствовать понижению снежного покрова, но сильного снеготаяния не ожидается, потому что все то, что растает днем, ночью уйдет или превратится в лед», - добавил Синенков.