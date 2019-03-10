РИАМО - 10 мар. Крупные хлопья снега утром в воскресенье падают в городе Хотьково Сергиево-Посадского района, передает корреспондент РИАМО.

Небольшой слой снега уже накрыл стоящие во дворе машины. Редкие прохожие укрываются от крупных хлопьев под зонтами и капюшонами.

Ранее скоротечный заряд снега обрушился на Москву.

В Москве и Подмосковье в воскресенье ожидается облачная погода с небольшим дождем, температура воздуха днем поднимется до плюс 6 градусов.

В Подмосковье и Москве на воскресенье объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду.