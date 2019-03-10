РИАМО – 10 мар. Безработный мужчина получил несколько ударов ножом на улице Большая Академическая в столице, увечья ему причинил знакомый в ссоре, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Так, 9 марта в полицию поступила телефонограмма о доставлении к ним с адреса: улица Большая Академическая, дом 59/1, нарядом скорой помощи и госпитализации с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки, сквозным ранением лопатки, ранением легкого гражданина 1988 года рождения, неработающего.

«Девятого марта в 18:45 по адресу: улица Большая Академическая, дом 59/1, сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД задержан мужчина 1991 года рождения, неработающий, который изобличен в том, что по указанному адресу, в ссоре, ножом нанес два удара в область спины гражданину, причинив данные телесные повреждения», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».