РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мар. Около 20 человек отметили Масленицу в Подольске купанием в проруби и прыжками через горящее кольцо 9 марта, сообщила «РИАМО в Подольске» председатель клуба семейного закаливания и оздоровления «Умка» Галина Пажетнова.

«В Подольске члены клуба семейного закаливания и оздоровления «Умка» 9 марта отпраздновали Масленицу. В программе были прыжки через горящее кольцо, купание в проруби, баня, чай с блинами и многое другое. Всего в мероприятии приняли участие около 20 человек, в том числе и двое детей, которые также купались», - сказала Пажетнова.

Она отметила, что в целом праздник прошел весело. Участники мероприятия общались, веселились и купались.