РИАМО – 10 мар. Посетители Музея Москвы смогут узнать о шоколаде и мармеладе, печенье и варенье, а также очень красивых упаковках, которые до сих пор хранятся в домашних коллекциях коренных горожан в рамках цикла «История вещей», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Новый герой рубрики «История вещей» – рекламная упаковка Товарищества А.И. Абрикосова и сыновей, одного из самых известных производителей сладостей в дореволюционной Москве. Кондитерское товарищество Абрикосова было учреждено в конце XIX века. Позже, в 1922 году, оно было переименовано в фабрику имени Петра Бабаева», – отмечается в сообщении.

Известность и размах семейному делу принес Алексей Абрикосов. Кондитерскую мастерскую он унаследовал от отца и вывел производство на новый уровень, используя передовые европейские технологии.

«Молодой купец понимал, что важно не только произвести хороший продукт – его нужно продать. Сам по себе несравненный вкус не приносит должного коммерческого успеха. Нужна была хорошая упаковка – во-первых, привлекательная для покупателей, а во-вторых, не теряющая товарный вид при транспортировке», – уточняется в материале.

На фабрике Абрикосова в Хамовниках трудились около 30 человек, занимающихся исключительно ярлыками, коробками и пакетами для укладки.

«Для создания упаковки владелец предприятия пригласил профессиональных художников, а возглавлял цех известный живописец Федор Шемякин. Абрикосов также развернул масштабную рекламную кампанию. Упаковки сладостей от Товарищества Абрикосова и сыновей красовались везде: на плакатах, фасадах домов, афишных тумбах, на витринах и в газетах», – поясняется на сайте.

Коробочка, оформленная с особым художественным вкусом, служила знаком высокого качества самого изделия. Чтобы привлечь дополнительное внимание покупателей, многие фирмы выпускали открытки-вкладыши к различным праздникам или коллекционные варианты.

«Фирма Абрикосова особенно славилась вкладышами с животными – птичками, кошечками и собачками. Металлические и картонные коробочки, обтянутые бархатом и украшенные оригинальными рисунками, красивые этикетки и фантики являлись предметами коллекционирования и хранились у москвичей долгие годы», – дополняется в материале.

По разнообразию продукции фабрика занимала первое место среди всех кондитерских России.

«О популярности Абрикосова можно судить по его прозвищу: в народе его называли шоколадным королем. На его фабриках производился не только шоколад, но и разнообразные конфеты, варенье, мармелад, пастила, торты, зефир, фрукты в сахаре, пряники, пироги и пирожки, а также печенье. За высокое качество продукции Товарищество А.И. Абрикосова и сыновей было удостоено права на своих упаковках изображать государственный герб и сообщать, что фирма является поставщиком императорского двора», – говорится в сообщении.

Семья Абрикосовых не жалела денег на благотворительность и медицину: до революции они финансово поддерживали несколько городских училищ и больниц.