РИАМО - 10 мар. В воскресенье утром в столичных аэропортах «Домодедово», «Шереметьево», «Внуково» и подмосковном «Жуковском» задержали и отменили 23 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным сервиса, в аэропорту «Внуково» два рейса задержано. В «Домодедове» шесть рейсов задержано и четыре отменено. В аэропорту «Шереметьево» задерживаются десять рейсов.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани отменен один рейс, задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.

В Подмосковье и Москве на воскресенье объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду.