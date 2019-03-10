РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мар. В подмосковном Подольске волонтеры передали подгузники для взрослых и другие средства личной гигиены нуждающимся пациентам одной из больниц округа, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 9 марта волонтеры Георгиевского сестричества милосердия вновь навестили пациентов ожогового отделения и отделения гнойной хирургии. Накануне был праздник и некоторых болящих отпустили домой на выходные, но большинство осталось в больничных стенах - травмы тяжелые, требуется постоянное наблюдение. Конечно, есть среди пациентов и женщины, их мы поздравили с Международным женским днем, пожелали здоровья, весны за окном и в душе, тепла и радости»,- говорится в сообщении.

Волонтеры принесли нуждающимися пациентам подгузники для взрослых, салфетки и другие средства гигиены. Помимо этого, они раздали больным гостинцы, святую воду и собрали записки для поминовения на службе.