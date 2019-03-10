РИАМО - 10 мар. В воскресенье на столицу обрушился скоротечный заряд снега, видимость в городе снизилась до 1 километра, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Весна, говорите, пришла? На Москву обрушился скоротечный заряд снега... Видимость ухудшилась до 1 километра. На следующей неделе зима вернется к нам», – написал Тишковец в Instagram.

В Москве и Подмосковье в воскресенье ожидается облачная погода с небольшим дождем, температура воздуха днем поднимется до плюс 6 градусов.

В Подмосковье и Москве на воскресенье объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду.

Переменная облачность и мокрый снег ожидаются в Московском регионе на следующей неделе>>