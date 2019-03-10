РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мар. На трассе А-107 в подмосковном Подольске произошло ДТП с участием грузового автомобиля, в результате аварии пострадали два человека, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Подольске на автодороге А-107 вечером 9 марта.

«Информация об аварии поступила в 20:07. На данном промежутке автодороги произошло столкновение грузового автомобиля с легковым. В результате ДТП два человека получили ранения и были госпитализированы», - сказал собеседник агентства.

Как отметил один из очевидцев аварии, ДТП произошло в 200 метрах от пересечения автодорог А-107 и Старое Симферопольское шоссе.

«Я проезжал мимо примерно в 19:30. Увидел, что стояли два грузовика и между ними поперек была легковая машина с раздавленным правым боком. С пассажирского переднего сидения на тот момент извлекали пострадавшего», - уточнил он.

По словам другого свидетеля аварии, на трассе столкнулись легковой автомобиль LADA и фура.