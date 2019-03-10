РИАМО - 10 мар. Число просмотров клипа на песню Сергея Лазарева Scream («Крик») для международного песенного конкурса «Евровидение-2019» превысило 1 миллион на YouTube, сообщает Газета.ru.

«При этом певец представил песню менее суток назад, вечером 9 марта. По состоянию на 06:30 по московскому времени, число просмотров составляло 1 030 690», - говорится в сообщении.

Певец отметил, что когда он впервые услышал песню Scream, то «почувствовал невероятную силу и мощь мелодии», а с появлением слов она приобрела «еще больший смысл».

Международный конкурс песни «Евровидение» пройдет в 64-й раз в израильском Тель-Авиве с 14 по 18 мая.