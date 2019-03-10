РИАМО - 10 мар. Охранники Лианозовского парка столицы спасли девятилетнюю девочку, провалившуюся под лед Малого пруда, сообщается на сайте парка.

«9 марта сотрудники охраны ГАУК г. Москвы ПКиО «Лианозовский» спасли жизнь девятилетней девочки, провалившейся под лед. Инцидент произошел на прилегающей к усадьбе Алтуфьево территории. Ребенок гулял один и, заигравшись, вышел на лед Малого пруда», - говорится в сообщении.

Охранники парка Станислав Карпов и Сергей Зубков в это время совершали обход территории усадьбы. Заметив вдали провалившегося под лед ребенка, они, не задумываясь, бросились на помощь девочке. Благодаря оперативным действиям сотрудников парка ребенок остался жив.

«Вытащив пострадавшего ребенка из воды, охрана отвела девочку в здание администрации парка, напоила горячим чаем, вызвала полицию, скорую и сообщила родителям. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает», - уточняется в материале.