РИАМО - 10 мар. Специалисты киноиндустрии составили рейтинг самых состоятельных российских актеров, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Список возглавил Дмитрий Нагиев. Его активы превышают 3 миллиона 200 тысяч американских долларов. Следом расположился Федор Бондарчук. Его состояние оценивается в 1 миллион 300 тысяч долларов», - говорится в сообщении.

Затем идут актеры Светлана Ходченкова и Владимир Машков, которые заработали по миллиону долларов каждый.

На пятом месте расположился Данила Козловский, отставший Ходченковой и Машкова на 100 тысяч долларов. Специалисты отмечают, что в рейтинге не учтены доходы Козловского от концертной деятельности.