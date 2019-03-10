РИАМО - 10 мар. В Лотошинском районе Московской области нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, угрозы для жизни людей нет, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

В 19:00 9 марта от оперативного дежурного ЕДДС Лотошинского района в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда времен ВОВ по адресу: Лотошинский район, сельское поселение Ошейкинское, деревня Кузяево.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. До ближайших жилых строений 1 километр. Выставлена охрана ОМВД Лотошинского муниципального района. Мероприятия по изъятию и уничтожению боеприпаса запланированы силами ПСО-22 на 11 марта», - говорится в сообщении.