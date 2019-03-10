РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мар. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска 9 марта провели праздничные масленичные гуляния с блинами и солдатской кашей, также для гостей провели конкурс на лучшую куклу-масленицу, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Кузнечики Подольска 9 марта праздновали Масленицу. Жители пришли семьями, с детьми. В рамках мероприятия воспитанники центра детского творчества подготовили замечательный концерт, а также в ходе программы проходил конкурс на лучшую куклу-масленицу. Начальник территориального отдела в микрорайоне Евгений Патрушев победителям вручил грамоты»,- говорится в сообщении.

Праздник не обошелся и без традиционных сладких блинов и солдатской каши.