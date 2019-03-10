РИАМО - 10 мар. В Москве и Подмосковье в воскресенье ожидается облачная погода с небольшим дождем, температура воздуха днем поднимется до плюс 6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столица и область окажутся в зоне влияния циклона с серией атмосферных фронтов. При облачной погоде ожидается небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 4 – плюс 6, по области - плюс 1 – плюс 6 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в столице понизится и в середине дня составит 733 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормы. Относительная влажность воздуха будет около 70%. Геомагнитный фон ожидается преимущественно спокойный с отдельными периодами неустойчивости.

«Для метеозависимых людей такие условия некомфортные и могут сопровождаться «скачками» артериального давления как у гипертоников, так и у гипотоников, ухудшение самочувствия могут испытывать лица страдающие вегето-сосудистой дистонией. Обостряются бронхиты, бронхиальная астма. Боли и ломоту в суставах и позвоночнике могут испытывать люди с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата», - уточняют синоптики.

Эмоциональное состояние тоже очень тесно связано с колебаниями погодных факторов, ветреная, пасмурная влажно-прохладная погода вызывает немотивированные симптомы депрессии, ухудшение настроения, снижение работоспособности.

«Специалисты рекомендуют нормализовать режим труда и отдыха, чаще бывать на воздухе, позаботиться о полноценном сне, не забывать о водных процедурах (особенно полезен контрастный душ), принимать ванны с различными добавками, которые благоприятно влияют на нервную и сосудистую систему (морская соль, хвойный экстракт, ароматические масла лимона или мелиссы и другие), поливитамины и адаптогены», - заключается в материале.