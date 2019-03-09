РИАМО - 9 мар. На Верхней Красносельской улице в Москве произошла массовая драка, в результате происшествия пострадал один человек, на месте работают сотрудники полиции, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«На службу »02« поступило сообщение о конфликте по адресу: Верхняя Красносельская улица, дом 3. Сотрудники на место прибыли, установили конфликт, переросший в потасовку. По предварительным данным, один человек пострадал, ряд участников задержаны, они будут доставлены в отдел полиции», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются свидетели конфликта.