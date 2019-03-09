РИАМО - 9 мар. Участие в гуляньях «Солнечная Масленица» в подмосковном Солнечногорске приняли свыше 15 тысяч человек, для гостей была организована развлекательная программа с участием популярных звезд российской эстрады, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

«В Солнечногорске с размахом проводили зиму. Участие в гуляньях «Солнечная Масленица» приняло более 15 тысяч человек. Для жителей и гостей округа была организована масштабная развлекательная программа с участием популярных звезд российской эстрады. Центральным событием Масленицы стала установка рекорда по самой массовой лепке пельменей», - говорится в сообщении.

Стартовала праздничная программа с Советской площади. Начало «Солнечной Масленице» дали популярная российская певица Анна Семенович и руководитель муниципалитета Владимир Слепцов. Здесь для жителей и гостей работало сразу несколько интерактивных зон — масленичная ярмарка, хороводы, мастер-классы, состоялась презентация блинов и пирогов, приготовленных по старинным рецептам.

С главной сцены на площади свои хиты исполнили Семенович и дуэт «Баян-микс», а также лучшие творческие коллективы округа. Продолжились гулянья на набережной озера Сенеж. Центральным событием Масленицы стала установка рекорда России по самой массовой лепке пельменей. 1378 человек за пять минут слепили более 10 тысяч пельменей.

«В этом году мы подготовили насыщенную и разнообразную программу. Благодаря большому количеству тематических площадок и развлечений, каждый смог найти занятие по душе. Этот день уже вошел в историю Солнечногорья. Мы установили рекорд России по самой массовой лепке пельменей, а значит, эту весну мы уже начали с приятных достижений», - отметил Слепцов.

На набережной каждый мог найти занятие по душе. В этом году здесь впервые прошел арт-фестиваль по изготовлению креативных валенок и обереговых кукол. Свои силы продемонстрировали настоящие русские богатыри — экстремальное силовое шоу «Прорыв». Посетил Масленицу в Солнечногорске популярный певец Стас Костюшкин. Свою продукцию представили лучшие кафе и рестораны Солнечногорья.

На набережной озера гости «Солнечной Масленицы» могли бесплатно прокатиться на собачьих упряжках, понаблюдать за взятием снежной крепости. На сцене для гостей выступили: цыганский ансамбль Московского драматического театра «Ромэн», солистка московского губернского театра под руководством Сергея Безрукова Юлия Пелипович и лучшие творческие коллективы округа. Завершилась праздничная программа грандиозным фаер-шоу и сожжением чучела Зимы.