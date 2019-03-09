РИАМО - 9 мар. Московский метрополитен в субботу присоединился к празднованию 85-летия со дня рождения первого в мире космонавта Юрия Гагарина и организовал тематическую выставку на станции МЦК «Площадь Гагарина», сообщает ТАСС.

«На выставочной площадке метро между станциями МЦК «Площадь Гагарина» и «Ленинским проспектом» 9 марта открылась планшетная выставка «Наш Гагарин», подготовленная совместно с московским Музеем космонавтики. Она познакомит пассажиров с жизнью космонавта Юрия Гагарина», - говорится в сообщении.

В рамках выставки на площадке установлены костюм-скафандр и макеты ракет. Платформа станции МЦК оформлена фотографиями сделанными героем РФ, российским космонавтом Олегом Кононенко, который сейчас находится на орбите.

Также герой РФ, космонавт-испытатель Сергей Ревин в субботу прочитал на станции «Площадь Гагарина» лекцию о космосе и своих экспедициях. В мероприятии приняли участие воспитанники учреждения для лишившихся родителей и дети с особенностями в развитии.