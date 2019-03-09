РИАМО - 9 мар. Спринт на 10 километров в рамках чемпионата мира по биатлону выиграл норвежец Йоханнес Бе, вторым стал россиянин Александр Логинов, сообщает Газета.ru.

Соревнования прошли в субботу в шведском Эстерсунде.

«Самое время подвести итоги. Чемпионат мира. Эстерсунд, Швеция. Мужчины. Спринт. 1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 24.37,6 (0+1). 2. Александр Логинов (Россия) — +13,7 (0+0). 3. Кентен Фийон Майе (Франция) — +16,5 (0+0)», - говорится в сообщении.

Россиянин Евгений Гараничев пришел 19-м, еще один спортсмен из России Дмитрий Малышко занял 33 место.