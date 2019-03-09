РИАМО - 9 мар. Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил соболезнования родственникам и коллегам умершего в субботу народного артиста ССССР Владимира Этуша и отметил, что его роли в кино давно стали классикой, сообщается на сайте министерства культуры РФ.

Этуш скончался в субботу на 97-м году жизни. Актер будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Прощание с ним пройдет 12 марта в московском Театре имени Вахтангова.

«Ушел из жизни Владимир Этуш – человек яркого, самобытного таланта, легенда Театра Вахтангова и отечественного кино, любимый педагог нескольких поколений щукинцев. Владимир Абрамович принадлежал к плеяде тех великих артистов, на которых всегда равнялись, кто, оставаясь молодым душой, был верен искусству до последних дней», - отметил Мединский.

Он уточнил, что десятки блестяще исполненных ролей принесли Этушу поистине всенародное признание. Эти работы давно стали классикой и долгие годы восхищают зрителей, поражают своей убедительностью, дарят светлые и искренние эмоции.

«Кончина Владимира Этуша – это невосполнимая утрата для близких людей, для миллионов поклонников, для всей российской культуры. Добрая память о нем сохранится в наших сердцах», - добавил министр.

Народный артист СССР Владимир Этуш родился в Москве 6 мая 1922 года. Со школьных лет он занимался в театральном кружке, а в 1940 году поступил в Театральное училище имени Щукина. На счету Этуша огромное множество ролей в кино. Зрителям он запомнился в комедиях Леонида Гайдая – товарищ Саахов в «Кавказской пленнице» (1966), инженер Брунс в «Двенадцати стульях» (1971), Шпак в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), а также во многих других кинокартинах.

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