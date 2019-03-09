РИАМО – 9 мар. Транспортные компании «Стартранс», «Домтрансавто» и «Ранд транс» Московской области в честь 8 Марта провели акцию «Следующая остановка – весна», в ее рамках в транспортных средствах звучали стихи, посвященные женщинам и их красоте, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Девушкам дарили тюльпаны и говорили теплые слова.

«Праздничное настроение дамам создавали молодые люди, одетые в костюмы. Цветы они раздавали как на улице, так и в автобусах компаний», – отмечается в сообщении.

В транспортных средствах звучали стихи, посвященные женщинам и их красоте. Произведения специально для этого проекта озвучил актер Юрий Деркач.